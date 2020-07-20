Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

Центрам занятости региона уже предоставлено 248 образовательных сертификатов. На сегодняшний день обучение проходят 11 человек. В рамках проектов «Старшее поколение» и «Создание яслей – содействие занятости женщин» возможность профобучения и дополнительного образования получат жители республики от 50 лет (предпенсионеры) и

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет), либо безработные женщины с детьми дошкольного возраста, обратившиеся в службу занятости. После заключения соглашения с Центрами занятости граждане смогут пройти обучение, гарантированное образовательным сертификатом. В пресс-службе отметили, что желающие пройти обучение могут сами выбрать себе образовательную программу и организацию, предоставляющую базу для обучения. Дополнительную информацию по вопросу предоставления образовательного сертификата можно получить в центрах занятости Минтрудсоцразвития республики.