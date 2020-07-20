Центрам занятости региона уже предоставлено 248 образовательных сертификатов. На сегодняшний день обучение проходят 11 человек.
В рамках проектов «Старшее поколение» и «Создание яслей – содействие занятости женщин» возможность профобучения и дополнительного образования получат жители республики от 50 лет (предпенсионеры) и
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет), либо безработные женщины с детьми дошкольного возраста, обратившиеся в службу занятости. После заключения соглашения с Центрами занятости граждане смогут пройти обучение, гарантированное образовательным сертификатом. В пресс-службе отметили, что желающие пройти обучение могут сами выбрать себе образовательную программу и организацию, предоставляющую базу для обучения. Дополнительную информацию по вопросу предоставления образовательного сертификата можно получить в центрах занятости Минтрудсоцразвития республики.
Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 19:20
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» (входит в национальный проект «Демография») 248 предпенсионеров и женщин с детьми до 3 лет станут участниками дополнительного профобразования, пишет "РИА Дагестан".
Центрам занятости региона уже предоставлено 248 образовательных сертификатов. На сегодняшний день обучение проходят 11 человек.
В рамках проектов «Старшее поколение» и «Создание яслей – содействие занятости женщин» возможность профобучения и дополнительного образования получат жители республики от 50 лет (предпенсионеры) и
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