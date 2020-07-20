ЗАМАНА - Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

Автор
20 июля, 2020. Понедельник 19:20
Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» (входит в национальный проект «Демография») 248 предпенсионеров и женщин с детьми до 3 лет станут участниками дополнительного профобразования, пишет "РИА Дагестан".

Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми
Информация

Центрам занятости региона уже предоставлено 248 образовательных сертификатов. На сегодняшний день обучение проходят 11 человек. В рамках проектов «Старшее поколение» и «Создание яслей – содействие занятости женщин» возможность профобучения и дополнительного образования получат жители республики от 50 лет (предпенсионеры) и 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет), либо безработные женщины с детьми дошкольного возраста, обратившиеся в службу занятости. После заключения соглашения с Центрами занятости граждане смогут пройти обучение, гарантированное образовательным сертификатом. В пресс-службе отметили, что желающие пройти обучение могут сами выбрать себе образовательную программу и организацию, предоставляющую базу для обучения. Дополнительную информацию по вопросу предоставления образовательного сертификата можно получить в центрах занятости Минтрудсоцразвития республики.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top