ЗАМАНА - Выпускники Института экологии ДГУ получили дипломы у подножия Нараттюбинского хребта

Выпускники Института экологии ДГУ получили дипломы у подножия Нараттюбинского хребта

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20 июля, 2020. Понедельник 19:14
Выпускники Института экологии ДГУ получили дипломы у подножия Нараттюбинского хребта
У подножия Нараттюбинского хребта состоялось вручение дипломов выпускникам Института экологии и устойчивого развития Даггосуниверситета, пишет "РИА Дагестан".
Выпускники Института экологии ДГУ получили дипломы у подножия Нараттюбинского хребта
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«Режим ограничения, введенный из-за пандемии COVID-19, наложил свой отпечаток на проведение студенческих выпускных по всему миру. Руководство Института экологии и устойчивого развития Даггосуниверситета, в русле тематики заботы о природе, вывезло свою молодежь на вручение дипломов к Нараттюбинскому хребту – уникальной предгорной территории, флора которой включает в себя 118 видов редких растений в том числе реликтовых и несколько десятков видов, входящих в Красные книги Дагестана и России», – процитировали в пресс-службе директора ИЭиУР ДГУ Алимурада Гаджиева. Выпускникам вручил дипломы ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов. «Уверен, вы сможете реализовать себя, используя свой талант, используя те знания, навыки, что вы получили в университете. Завершив учебу в ДГУ, вы уносите с собой частицу нашего вуза, но и вы становитесь навсегда частицей самой светлой сакли Дагестана», – отметил ректор.  Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев в свою очередь отметил, что в этом году вуз выпускает особенно усердных и талантливых молодых специалистов-экологов, которые уже успешны в научной, профессиональной деятельности, что продемонстрировали победами в республиканских и международных конкурсах, конференциях и семинарах.  Одним из пунктов программы вручения дипломов стала очистка территории от накопившегося здесь мусора, с чем выпускники и активисты института успешно справились. В качестве развлечения выпускникам предлагалось катание на лошадях, предоставленных местным конноспортивным клубом «Ватан». И удовольствие это было не только для молодежи Дагестанского государственного университета, но и для подшефного вузу интерната для детей-сирот.  Ребята хорошо знают уже бывших студентов ИЭиУР, которые часто приезжают к ним с помощью и участием, и были рады поздравить выпускников с окончанием вуза. Ароматный сытный плов объединил всех участников мероприятия.  «Мероприятие символизировало финальный аккорд путевки в профессиональную жизнь выпускников ИУиЭР ДГУ. Уверена, что студенты с теплотой будут вспоминать годы учебы в ДГУ и этот солнечный воскресный день, который они провели как одна большая и дружная семья Даггосуниверситета», – отметила и.о. проректора по воспитательной и социальной работе Зарема Гусейханова. В церемонии вручения дипломов студентам-выпускникам Института экологии и устойчивого развития приняли участие руководитель академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов и заместитель министра по физической культуре и спорту РД, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков.  За активность в общественной и экологической деятельности ряд студентов были отмечены подарками от компании «Визаж-косметикс», эта же компания была организатором плова на поляне хребта.

 

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