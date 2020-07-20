ЗАМАНА - Рекомендации Роспотребнадзорана на всех этапах отмены ограничительных мероприятий

Рекомендации Роспотребнадзорана на всех этапах отмены ограничительных мероприятий

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20 июля, 2020. Понедельник 16:41
Рекомендации Роспотребнадзорана на всех этапах отмены ограничительных мероприятий

О необходимости обязательного соблюдения на всех этапах отмены ограничительных мероприятий рекомендаций Роспотребнадзора:

Рекомендации Роспотребнадзорана на всех этапах отмены ограничительных мероприятий
Информация

– режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома;

– сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска;

– использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу);

– соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

– соблюдение дезинфекционного режима;

– соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров);

– целесообразность использования населением личного транспорта.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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