Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень

Организаторы благотворительной акции «Слава врачам» получили заявки на участие от медработников из США, Австрии, Израиля, Беларуси и других стран. Об этом сообщил руководитель научно-оздоровительного комплекса «Журавли», профессор МГУ Магомед Магомедов.

Проект «Слава врачам» направлен на бесплатную реабилитацию медицинских работников, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, в оздоровительном центре на берегу Каспийского моря.

«Нам звонят врачи, наши земляки, из Нью-Джерси, Лос-Анджелеса, Чикаго, Донецка, Беларуси, Израиля и Австрии, которые там боролись с коронавирусом, и просят включить их в программу реабилитации. Мы рады, что наша скромная акция получила такое распространение и, конечно, в силу своих возможностей будем оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», - рассказал Магомед Магомедов.

С 6 июля медработники Дагестана проходят бесплатную реабилитацию в НОК «Журавли». Врачи, медсестры, санитары и водители машин скорой помощи отдыхают на берегу Каспийского моря. До конца лета в НОК «Журавли» смогут отдохнуть медработники из СКФО, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ – всего более 500 человек.

Акция проводится при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева.