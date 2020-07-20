Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

Вопрос создания и развития индустриальных парков и инвестиционных площадок в моногороде Каспийске в числе приоритетных на республиканском уровне. В очередной раз совещание с претендентами на статус резидентов

индустриального парка прошло под председательством первого заместителя Главы Администрации Каспийска Загирбека Таибова.

«Из-за ограничительных мер вопросы развития «Промпарк Дагдизель» были спущены на тормоза, однако теперь мы с вами может говорить о полномасштабной работе. Радует разносторонность и инициативность проектов. Я не сомневаюсь, что все они будут успешными»,- отметил Загирбек Таибов.

Участие в совещании принял заместитель министра экономики и территориального развития Гаджиамин Рамалданов, который отметил важность развития «Промпарк Дагдизель».

«Все претенденты достойные, с чёткими бизнес-планами и долгосрочными проектами. Важными показателями являются количество рабочих мест и налоговые поступления в бюджет муниципалитета»,- подчеркнул Гаджиамин Рамалданов.

В рамках совещания затронули вопросы инфраструктуры, точек подключения коммуникаций, а также переноса ограждений по периметру парка и планировки территорий каждого резидента.

Рассмотрели и вопрос создания нового индустриального парка на участке 30 га в моногороде Каспийске.

Напомним, что с 2014 года Каспийск является территорией опережающего социально экономического развития (ТОСЭР), что определяет муниципалитет как выгодную площадку для развития малого и среднего бизнеса.