ЗАМАНА - Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

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20 июля, 2020. Понедельник 13:21
Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

В городской Администрации Каспийска прошла встреча с потенциальными резидентами нового индустриального парка на территории городского округа город Каспийск ООО «УК ПромПарк «Дагдизель».

Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы
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Вопрос создания и развития индустриальных парков и инвестиционных площадок в моногороде Каспийске в числе приоритетных на республиканском уровне. В очередной раз совещание с претендентами на статус резидентов
индустриального парка прошло под председательством первого заместителя Главы Администрации Каспийска Загирбека Таибова.
«Из-за ограничительных мер вопросы развития «Промпарк Дагдизель» были спущены на тормоза, однако теперь мы с вами может говорить о полномасштабной работе. Радует разносторонность и инициативность проектов. Я не сомневаюсь, что все они будут успешными»,- отметил Загирбек Таибов.
Участие в совещании принял заместитель министра экономики и территориального развития Гаджиамин Рамалданов, который отметил важность развития «Промпарк Дагдизель».
«Все претенденты достойные, с чёткими бизнес-планами и долгосрочными проектами. Важными показателями являются количество рабочих мест и налоговые поступления в бюджет муниципалитета»,- подчеркнул Гаджиамин Рамалданов.
В рамках совещания затронули вопросы инфраструктуры, точек подключения коммуникаций, а также переноса ограждений по периметру парка и планировки территорий каждого резидента.
Рассмотрели и вопрос создания нового индустриального парка на участке 30 га в моногороде Каспийске.
Напомним, что с 2014 года Каспийск является территорией опережающего социально экономического развития (ТОСЭР), что определяет муниципалитет как выгодную площадку для развития малого и среднего бизнеса.

 

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