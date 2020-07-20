В Кизлярском районе строится овоще-фруктохранилище на 4 тысячи тонн

Сегодня, 19 июля, министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по строительству хранилища для плодов и фруктов в с. Речное Кизлярского района.

В поездке руководителя Минсельхозпрода республики сопровождали врио главы района Аким Микиров, статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Магомед Юсупов, член Общественного совета при Минсельхозпроде РД, секретарь Координационного совета по северному региону Дагестана Олег Артюхов и другие лица.

Инвестпроект реализуется сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Стимул». Как рассказал руководитель предприятия Мавлид Хайбулаев, хранилище будет состоять из четырех основных камер по 700 тонн каждая, максимальная мощность объекта будет составлять 4 тыс. тонн фруктов и овощей. Хранилище будет сдано в эксплуатацию до начала октября 2020 года.

Отметим, что СПоК «Стимул» получил по линии Минсельхозпрода РД грантовую поддержку на реализацию проекта. В этой связи Абзагир Гусейнов напомнил, что инвестпроект должен обеспечить не просто хранение выращенных аграриями овощей и фруктов, но и способствовать их сбыту по выгодным ценам, а также содействовать созданию рабочих мест.

«Руководство предприятия должно ежегодно определять продукцию, которая будет востребована на рынке и самостоятельно реализовывать аграриям семена именно этих культур. В этом случае удастся обеспечить сбыт продукции после ее хранения. В данном случае государственная поддержка направлена не только на создание мощностей для хранения фруктов и овощей, но и ягод, а также на обеспечение сбыта и создание дополнительных рабочих мест», – подчеркнул министр.