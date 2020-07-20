В Дагестане планируется создать грантовый инновационный колледж «От агрокласса до университета»
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 12:17
Подробно о самой концепции рассказали ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов и директор аграрно-экономического техникума ДГАУ Джамалутдин Магомедов.
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По их словам, в Российской Федерации будет создана площадка по подготовке и повышению квалификации специалистов рабочих профессий высшей категории.
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Создание инновационного агроколледжа позволит наладить тесную кооперацию между профессиональными образовательными организациями и организациями реального сектора экономики, а также обеспечить непрерывность образования «школа-колледж-ВУЗ».
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«Суть нашего проекта заключается в том, что мы хотим построить колледж на 600 мест, на территории которого будут располагаться 4-5 производственных площадок и зона сельскохозяйственной техники. Эти площадки - предприятия, выпускающие товары, будут направлять собственные средства на саморазвитие. Речь в первую очередь о мясо-молочной переработке.
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Кроме того, существенным пунктом в работе будет профориентация, возможность интеллектуального обмена компетенциями между теми колледжами, которые будут в каждом федеральном округе. Мы получим совершенно другой уровень образовательного насыщения», - выразил уверенность Зайдин Джамбулатов.
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Заслушав доклад, премьер в частности сказал, что рабочей группой необходимо определить перечень компетенций, которые будут развивать на базе этого колледжа с привлечением лучших технологий и компаний. В качестве компетенций, которые можно закрепить за Дагестаном, участники совещания рассмотрели компетенции в овцеводстве, финальной переработке овощей и фруктов, виноградарстве, горном сыроделии, и иные компетенции АПК в сфере развития горных территорий.
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В этой связи Артём Здунов поручил заместителю Председателя Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагиром Гусейновым проработать вопрос, подготовить заявки в Минпросвещения РФ по вопросу строительства колледжа и в Минсельхоз РФ - по вопросу оснащения материальной базы, закупки необходимого оборудования.
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В обсуждении данной темы приняли участие заместитель Председателя Правительства РД - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, председатель Комитета Народного Собрания РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, и другие.
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