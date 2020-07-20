Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

К исполнению обязанностей главы района Микиров, согласно подписанному им же документу, приступил 13 июля.

В распоряжении также упоминается о том, что избранный глава Кизлярского района Александр Погорелов временно отстранен от должности на основании постановления Советского районного суда Махачкалы.

Аким Микиров родился в 1970 году в Тарумовском районе. По национальности – русский. Работал в правоохранительных органах, занимал различные должности в системе МВД в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В марте этого года Акиму Микирову была объявлена благодарность главы Дагестана за заслуги в укреплении законности и правопорядка. 15 июня он был назначен советником Владимира Васильева, а 6 июля освобожден от этой должности.