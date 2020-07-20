ЗАМАНА - Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

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20 июля, 2020. Понедельник 08:14
Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

Аким Микиров, занимавший должность заместителя главы Кизлярского района, назначен исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. Распоряжение об этом опубликовано на сайте районной администрации, пишет "Молодежь Дагестана".

Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района
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К исполнению обязанностей главы района Микиров, согласно подписанному им же документу, приступил 13 июля.

В распоряжении также упоминается о том, что избранный глава Кизлярского района Александр Погорелов временно отстранен от должности на основании постановления Советского районного суда Махачкалы.

Аким Микиров родился в 1970 году в Тарумовском районе. По национальности – русский. Работал в правоохранительных органах, занимал различные должности в системе МВД в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В марте этого года Акиму Микирову была объявлена благодарность главы Дагестана за заслуги в укреплении законности и правопорядка. 15 июня он был назначен советником Владимира Васильева, а 6 июля освобожден от этой должности.

 

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