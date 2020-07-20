В Дагестане стартовал второй поток бесплатной реабилитации для медиков

В Дагестане состоялся заезд второй группы медицинских работников, боровшихся с коронавирусом, для прохождения бесплатной реабилитации на берегу Каспийского моря.

Врачи, медсестры, санитары, сотрудники скорой из Махачкалы, Хасавюрта, Южно-Сухокумска, Буйнакска, Кизляра, Хунзахского и Цумадинского районов смогут в течение недели отдохнуть в комфортных условиях научно-оздоровительного комплекса «Журавли».

Они получат не только медицинскую, но и психологическую поддержку. В их распоряжении - всё необходимое для полноценной релаксации и оздоровления: обустроенный пляж, крытый спа-центр, бассейны, гидромассажные системы, тренажерные залы, бильярд, футбольное поле, теннисный корт и многое другое.

С 6 по 13 июня в центре отдохнула первая группа медработников. До конца летнего сезона «Журавли» планируют еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков, и, в первую очередь, здесь будут рады видеть тех, кто, оставив семьи, приехал на помощь дагестанцам в самый сложный период. Таким образом, до начала сентября на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 человек.

«Реабилитация в «Журавлях» - это то немногое, что мы можем предложить нашим героям в благодарность за их самоотверженный труд», - говорят организаторы.

НОК «Журавли» - современный комплекс, рассчитанный на 250 человек, с благоустроенной территорией площадью 4 геатара в пригороде Махачкалы. Комплекс нацелен на внедрение современных научных разработок, технологий в оздоровление и формирование здорового образа жизни в целом. Именно поэтому основной акцент сделан на здоровое питание и гидропроцедуры, в том числе с использованием морской воды.

Инициатор проекта – генеральный директор комплекса «Журавли», профессор МГУ Магомед Магомедов. Акция проводится при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ и кафедры Прикладной механики и управления МГУ под руководством заслуженного профессора университета Владимира Александрова.