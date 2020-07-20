ЗАМАНА - Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»

Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»

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20 июля, 2020. Понедельник 00:35
Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»

Программа устойчивого развития горных территорий получила свое продолжение, и будет реализовываться вплоть до 2024 года. Об этом сообщил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»
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По его словам, в программе отражены все целевые индикаторы и мероприятия, разработка которых велась с привлечением экспертов в этой отрасли, представителей общественности.

«Почему так важна эта госпрограмма? Сегодня треть населения Республики Дагестан проживает в горной местности, это более 30 муниципальных образований.  И в этой связи, перед нами стоит конкретная задача – поддержка малых форм хозяйств, производителей и отдельных направлений.

Только по линии республиканской инвестпрограммыв горной местности в 2020 году будет сдано почти 60 объектов спорта, здравоохранения, социального назначения, коммуникаций и так далее», — сказал Гаджи Султанов.

Кроме того, программа призвана предотвратить массовый отток населения и повысить качество проживания людей в горной местности, в том числе, и за счет строительства всех необходимых объектов коммунальной инфраструктуры.

Гаджи Султанов также положительно оценил некоторые итоги и планы по реализации проектов местных инициатив и сообщил, что уже сейчас ведется прием заявок по этому направлению.

Что касается целевых индикаторов и планов, то программа призвана увеличить показатели по производству продукции сельского хозяйства, создания новых рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность горных территорий и так далее.

 

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