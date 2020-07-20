Накануне, 17 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел встречу с коллективами министерства промышленности и торговли региона и министерства энергетики РД и представил им новых руководителей.

Напомним, что ранее Глава Дагестана подписал Указ о переименовании министерства промышленности и энергетики региона в министерство промышленности и торговли РД с передачей ему функций в сфере торговли Агентства по предпринимательству и инвестициям РД и функции министерства экономики и территориального развития республики в сфере международной и внешнеэкономической деятельности Дагестана.

Другим Указом Главы региона возглавлявший ранее министерство промышленности и энергетики РД Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности и назначен полномочным представителем Главы РД в Северном территориальном округе республики.

Министром промышленности и торговли РД назначен Батыр Эмеев, ранее занимавший должность заместителя министра промышленности и энергетики РД.

Кроме того, образовано министерство энергетики республики, которое по Указу Главы РД возглавил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Лемешко.

Открывая встречу, Артём Здунов выразил слова благодарности Сайгидпаше Умаханову за проведенную работу и пожелал ему успехов на новой должности.

Далее премьер подчеркнул, что у министерства промышленности и торговли имеется значительный пласт работы: торговля, внешне торговый оборот, международные связи, включая представительства.

Глава кабмина расставил приоритеты. Так, пристальное внимание, по его словам, необходимо уделять оборонному сектору, заказам федерального центра и других предприятий. Такая загруженность, как отметил Председатель Правительства РД, важна для сохранения и создания новых рабочих мест на предприятиях.

Кроме того, как указал премьер, следует акцентировать внимание на промышленности строительных материалов в связи с увеличением объема Республиканской инвестиционной программы и бюджета республики. «Мы много строим. Нам нужно создать промышленность строительных материалов, для этого есть все предпосылки», - добавил Артём Здунов.

Говоря о лёгкой промышленности, глава кабмина указал, что нельзя сбавлять обороты и нужно продолжать вести работу с ассоциациями мебельщиков, обувщиков. Необходимо также обеспечить взаимодействие с каждым субъектом малого и среднего предпринимательства, считает премьер.

«Кроме того, усиливается Фонд развития промышленности в нашей республике. Его надо докапитализировать под конкретные проекты. Финансируйте то, что даст результат в виде налогов и дополнительных рабочих мест. Также следует уделять внимание предприятиям высоких технологий и промышленным паркам», - поручил в заключение Председатель Правительства РД.

В свою очередь, Сайгидпаша Умаханов поблагодарил коллектив за совместную работу и дал напутствие новым министрам.