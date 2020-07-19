В пятницу, 17 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в режиме ВКС провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности РД в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В числе тем на повестке дня стояли докапитализация Фонда микрофинансирования и лизинга и Фонда развития промышленности РД, а также были рассмотрены меры поддержки предприятий, которые оказались в сложной ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, о докапитализации Фонда микрофинансирования и лизинга и Фонда развития промышленности РД доложил Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.

Он сообщил, что, в частности, по Даглизингфонду сейчас на рассмотрении находятся 12 заявок на сумму 366 млн рублей. «С учетом того, что у нас есть остаток по Даглизингфонду, нам дополнительно на лизинг нужно 284 млн рублей под конкретные заявки и проекты, предварительно прошедшие стадию рассмотрения», - сказал Первый вице-премьер.

Он также добавил, что аналогичные заявки есть и по промышленности на 210 млн рублей: «В связи с тем, что часть средств еще имеется в Фонде развития промышленности, предлагаю поддержать докапитализирование фонда в сумме 124 млн рублей».

Это, как подчеркнул Гаджимагомед Гусейнов, позволит создать в сумме дополнительно около 400 рабочих мест.

Артём Здунов, заслушав доклад, подчеркнул, что занятость жителей республики в приоритете. В связи с этим глава кабмина обратил внимание на необходимость создать еще больше рабочих мест. «Нам надо поддерживать рост, который даст дополнительные налоги и рабочие места», - добавил премьер, поручив при этом министерству финансов проработать вопрос и внести проект решения.

В свою очередь, Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РД Газинур Апсалямов добавил, что количество самозанятых увеличилось. «На сегодняшний день всего зарегистрировано 666 физических лиц в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, 53 из них перешли с иных режимов налогообложения, 610 физических лиц ранее не имели никакого статуса, и 3 предпринимателя зарегистрировались и сразу перешли на указанный режим», - проинформировал Газинур Апсалямов.

Далее министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов также рассказал о проблемах и ограничениях предприятий, возникших в условиях распространения коронавируса, и предложениях по мерам поддержки.

Министр сообщил, что в связи с ограничительными мерами организации республики столкнулись с определёнными проблемами, и всем им оказывалось содействие в получении мер поддержки, принятых на федеральном и региональном уровнях.

Так, по словам руководителя ведомства, на сегодняшний день на получение безвозмездной субсидии в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника за апрель и май одобрено более 12 700 заявок на 326 млн рублей, это порядка 14 тысяч работников.

«На получение беспроцентного кредита на зарплату подано 119 заявок на сумму более 199 млн рублей, из которых одобрено уже больше 40 на сумму 80 млн рублей.

На получение 2% льготных кредитов на возобновление деятельности, Сбербанком одобрено 139 заявок на сумму 200 млн рублей, уже выдано 99 кредитов на сумму 133 млн рублей.

Предоставляется отсрочка по налоговым и авансовым платежам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая уплату налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, отраслям, пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также, торговым центрам предоставляется отсрочка по уплате налогов (кроме НДС) на 6 месяцев в целях поддержки арендаторов - субъектов МСП. Указанные меры предоставляется автоматически субъектам МСП. Приняты меры поддержки в целях реализации антикризисных мер и на республиканском уровне», - проинформировал министр.

Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова рассказала о реализации дополнительных мероприятий по снижению в 2020 году напряженности на рынке труда.

Комментируя доклады, Артём Здунов поручил совместно с ассоциациями бизнеса рассмотреть проблемы, решение которых требует вмешательства оперативного штаба, а также составить баланс трудовых ресурсов региона.

Далее в ходе заседания были рассмотрены вопросы о проводимой работе по созданию временных и постоянных рабочих мест и об организации уличной торговли сельскохозяйственными товарами с автомагазинов (автолавок).