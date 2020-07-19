ЗАМАНА - Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

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19 июля, 2020. Воскресенье 03:32
Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров требует от лидера Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Такое сообщение Кадыров написал в Telegram-канале.

Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной
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«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал он. При этом чеченский лидер указал, что держать ответ Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

 

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