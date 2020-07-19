Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал он. При этом чеченский лидер указал, что держать ответ Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».