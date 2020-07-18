Обнаружен алгоритм снижения рака легких

Испытания, которые показали эффективность противовирусного препарата, проводились специалистами на лабораторных мышах. Мелкоклеточный рак легкого является самым распространенным злокачественным новообразованием легких, а также причиной большинства смертей от рака во всем мире.

Во время нового исследования ученые синтезировали наномицеллы противовирусного препарата, чтобы проверить его эффективность на грызунах. По словам исследователей, их система отличается простотой и основана на принципе полимерных мицелл. Было обнаружено, что антагонист TLR7 и TLR8 снижает рост опухоли и многократно увеличивает продолжительность жизни больных животных.