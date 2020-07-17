Три человека в Дагестане погибли по вине пьяного водителя, уголовное дело направлено в суд

Прокуратура Советского района города Махачкалы направила в суд уголовное дело в отношении предполагаемого виновника автокатастрофы, в результате которой погибли три человека, пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканской прокуратуры.

«Прокуратурой Советского района г. Махачкалы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1997 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

Как гласит версия обвинения, в мае этого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения и преступая требования пунктов 1.3. и 6.2 Правил дорожного движения РФ, управлял автомобилем «Мерседес Бенц Е320», в котором находились двое пассажиров, превысил скорость, потерял управление над своим транспортом и, выехав на красный свет, допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21099.

Автокатастрофа забрала жизни двух пассажиров автомашины «Мерседес Бенц Е320» и водителя автомобиля ВАЗ-21099.

Водитель мерседеса остался жив и в настоящее время заключен под стражу, а уголовное дело по данному факту направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.