ЗАМАНА - Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот

Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот

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17 июля, 2020. Пятница 21:18
Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот
Дагестанские байкеры устроили праздник для воспитанников школы-интерната, сообщил информагентству один из организаторов мероприятия fmx-райдер Гаджимурад Ахмедов. 
Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот
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Мотоциклисты организовали для детей и детей, оставшихся без попечения родителей, праздник: пригласили аниматоров, накупили игрушек и сладостей. Это первый выезд детей из школы-интерната за последние полгода. Райдеры продемонстрировали ребятам показательный заезд, а после и покатали и самих детей.  «Я случайно наткнулся на их страницу в Инстаграме. Это дети, которые остались без родительской заботы, без родительской теплоты. И посоветовавшись с другими коллегами, решили устроить им праздник. Приехали много и других неравнодушных людей, которые привезли ребятам подарки», – рассказал собеседник.  По словам детей, теперь у них появилась новая мечта – стать мотоциклистами. Организаторы пообещали, что это не последняя встреча с воспитанниками школ-интернатов и такие мероприятия они будут проводить регулярно.

 

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