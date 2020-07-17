Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот

Дагестанские байкеры устроили праздник для воспитанников школы-интерната, сообщил информагентству один из организаторов мероприятия fmx-райдер Гаджимурад Ахмедов.

Мотоциклисты организовали для детей и детей, оставшихся без попечения родителей, праздник: пригласили аниматоров, накупили игрушек и сладостей. Это первый выезд детей из школы-интерната за последние полгода. Райдеры продемонстрировали ребятам показательный заезд, а после и покатали и самих детей. «Я случайно наткнулся на их страницу в Инстаграме. Это дети, которые остались без родительской заботы, без родительской теплоты. И посоветовавшись с другими коллегами, решили устроить им праздник. Приехали много и других неравнодушных людей, которые привезли ребятам подарки», – рассказал собеседник. По словам детей, теперь у них появилась новая мечта – стать мотоциклистами. Организаторы пообещали, что это не последняя встреча с воспитанниками школ-интернатов и такие мероприятия они будут проводить регулярно.