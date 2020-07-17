ЗАМАНА - Более 600 российских граждан вернулись из Азербайджана через дагестанский коридор

Более 600 российских граждан вернулись из Азербайджана через дагестанский коридор

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17 июля, 2020. Пятница 16:28
Более 600 российских граждан вернулись из Азербайджана через дагестанский коридор

Группа из более 600 граждан РФ покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане, для них был организован спецкоридор на российско-азербайджанской границе. Об этом сообщил ТАСС в среду министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Более 600 российских граждан вернулись из Азербайджана через дагестанский коридор
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"Сегодня в течение дня через дагестанский участок российско-азербайджанской границы из Азербайджанской Республики по спецкоридору вернулись на родину 624 наших сограждан. На территории таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" всех их, в том числе состояние здоровья, проверили сотрудники соответствующих служб", - сказал Муслимов.

По его словам, большинство вернувшихся россиян - жители других регионов страны. "Так как двухнедельная самоизоляция для прибывших из других стран уже отменена, все они отправились в регионы своего проживания", - добавил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 25 июня территорию Азербайджана через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане покинули около 400 граждан России.

 

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