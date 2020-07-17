ЗАМАНА - СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки

СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки

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17 июля, 2020. Пятница 15:08
СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки

Следственный комитет по Дагестану организовал доследственную проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома в Дербенте. Об этом сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков, пишет "РИА Дагестан".

СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки
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«Предварительно установлено, что 16 июля 2020 года в 19:30 ребенок поднялся на подоконник приоткрытого окна в зале, откуда выпал с высоты седьмого этажа. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте», – сообщил Темирбеков.

По его словам, мама ребенка в это время находилась в ванной комнате, остальные члены семьи отсутствовали в квартире.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – отметил собеседник.

 

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