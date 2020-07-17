«Предварительно установлено, что 16 июля 2020 года в 19:30 ребенок поднялся на подоконник приоткрытого окна в зале, откуда выпал с высоты седьмого этажа. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте», – сообщил Темирбеков.
По его словам, мама ребенка в это время находилась в ванной комнате, остальные члены семьи отсутствовали в квартире.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – отметил собеседник.