Госслужащий и его сын подозреваются в преступлениях с извлечением дохода на сумму более 30 млн рублей

По материалам проверки Кизилюртовского отделения прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении члена районной участковой избирательной комиссии и его сына. Родственников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщили информагентству в пресс-службе республиканского Следственного комитета России.

«По версии следствия, член избиркома параллельно является учредителем общества с ограниченной ответственностью по контрактам, где его сын – генеральный директор. С 2012 по 2019 год ими в разное время были заключены контракты с администрациями Кизилюртовского района и города Кизилюрта, а также муниципальными учреждениями. По условиям контрактов, указанное общество за плату предоставляло услуги по размещению твердых коммунальных отходов и по сбору, транспортированию, размещению жидких коммунальных отходов, не имея при этом лицензии», – говорится в сообщении.

Таким образом, отец и сын получили незаконный доход в сумме более 30 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и принимаются меры, чтобы возместить ущерб, причиненный подозреваемыми муниципальным бюджетам.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.