«По версии следствия, член избиркома параллельно является учредителем общества с ограниченной ответственностью по контрактам, где его сын – генеральный директор. С 2012 по 2019 год ими в разное время были заключены контракты с администрациями Кизилюртовского района и города Кизилюрта, а также муниципальными учреждениями. По условиям контрактов, указанное общество за плату предоставляло услуги по размещению твердых коммунальных отходов и по сбору, транспортированию, размещению жидких коммунальных отходов, не имея при этом лицензии», – говорится в сообщении.
Таким образом, отец и сын получили незаконный доход в сумме более 30 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и принимаются меры, чтобы возместить ущерб, причиненный подозреваемыми муниципальным бюджетам.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.