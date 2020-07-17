ЗАМАНА - В Дагестане начато уголовное дело в отношении капитана полиции

В Дагестане начато уголовное дело в отношении капитана полиции

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17 июля, 2020. Пятница 14:58
В Дагестане начато уголовное дело в отношении капитана полиции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении капитана полиции Рустама Джанатлиева, подозреваемого в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщил информагентству представитель ФСБ региона.

В Дагестане начато уголовное дело в отношении капитана полиции
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«УУП ОП по Ленинскому району УМВД России по Махачкале капитан полиции Джанатлиев Рустам Османович сфальсифицировал материалы оперативно-служебной деятельности и внес в официальные документы заведомо ложные сведения, послужившие основанием для незаконного возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Александра Малиотаки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ», – уточнили нам в оперативном штабе ФСБ Дагестана.

По данным источника, на основании результатов оперативно-разыскной деятельности Управления СУ СК России по Дагестану в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств), ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.

 

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