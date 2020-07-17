Изменения в действующем законодательстве: принят ФЗ от 24 апреля 2020 года №125; утверждено ПП РФ от 29 апреля 2020 года №604.
Что изменилось: при установлении нуждаемости семьи в предоставлении определенных мер социальной поддержки* изменения предусматривают исключение из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, доходов таких граждан от трудовой деятельности, полученных за прошлый период.
* Данный подход применяется при назначении следующих мер социальной поддержки:
– государственная социальная помощь, включая социальный контракт (44-ФЗ, постановление правительства №512);
– ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка (418-ФЗ);
– субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление правительства №761);
– бесплатные социальные услуги (постановление правительства №1075);
– ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет (постановление правительства №384).
Срок действия изменений: до 31 декабря 2020 г.
Что это дает: повышает доступность мер социальной поддержки для семей, в состав которых входят граждане, признанные безработными.