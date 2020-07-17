ЗАМАНА - Изменен подход при расчете среднедушевого дохода в целях назначения мер социальной поддержки

Изменен подход при расчете среднедушевого дохода в целях назначения мер социальной поддержки

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17 июля, 2020. Пятница 14:44
Изменен подход при расчете среднедушевого дохода в целях назначения мер социальной поддержки

С апреля в России изменен порядок расчета среднедушевого дохода семьи, в состав которой входят безработные граждане, для оказания государственной соцпомощи. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило буклет, где собрана информация о видах, сроках, порядке и условиях предоставления мер поддержки. Ознакомиться с информацией буклета можно по ссылке.

Изменен подход при расчете среднедушевого дохода в целях назначения мер социальной поддержки
Информация

Изменения в действующем законодательстве: принят ФЗ от 24 апреля 2020 года №125; утверждено ПП РФ от 29 апреля 2020 года №604.

Что изменилось: при установлении нуждаемости семьи в предоставлении определенных мер социальной поддержки* изменения предусматривают исключение из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, доходов таких граждан от трудовой деятельности, полученных за прошлый период.

* Данный подход применяется при назначении следующих мер социальной поддержки:

– государственная социальная помощь, включая социальный контракт (44-ФЗ, постановление правительства №512);
– ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка (418-ФЗ);
– субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление правительства №761);
– бесплатные социальные услуги (постановление правительства №1075);
– ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет (постановление правительства №384).

Срок действия изменений: до 31 декабря 2020 г.

Что это дает: повышает доступность мер социальной поддержки для семей, в состав которых входят граждане, признанные безработными.

 

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взяты из открытых источников
 

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