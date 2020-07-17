Сегодня, 16 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в режиме ВКС провел совещание с руководителями тепличных хозяйств региона. На повестке дня стоял вопрос состояния и перспектив развития овощеводства защищенного грунта в РД.

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов, врио министра промышленности и энергетики РД Арслан Арсланов, представители ассоциации теплиц, фермеры.

С основным докладом выступил руководитель профильного министерства Абзагир Гусейнов.

Он сообщил, что учитывая цены на газ, семенной материал, удобрения, средства защиты и среднюю урожайность в таких теплицах, рентабельность продукции производства невысокая. «В то же время в республике реализованы несколько проектов по строительству современных тепличных комплексов, в том числе с оказанием государственной поддержки», - добавил он.

В ходе совещания министр также озвучил основные проблемы тепличной отрасли, к их числу относятся: низкий уровень технологичности теплиц, отсутствие соответствующего агрономического сопровождения, что приводит к резкому снижению урожайности.

По данным статистики республика обеспечивает себя овощами защищенного грунта на 162%, но при этом, как подчеркнул руководитель ведомства, еще имеется значительный потенциал роста.

Министр предложил владельцам мелких теплиц объединиться в сельхозпотребкооперативы. Это, по его словам, позволит получить субсидии на семенной материал, на приобретение автотранспорта для перевозки продукции, а также даст возможность участвовать в программах грантовой поддержки сельхозкооперативов по хранению, переработке и транспортировке овощей защищенного грунта до конечного потребителя.

Что касается крупных по площади и объемам производства теплиц, докладчик отметил, что для них будет предусмотрена работа с банками по расширению мощностей для льготного кредитования и, в том числе, через Корпорацию развития РД.

Руководители теплиц, как рассказал Абзагир Гусейнов, просят отсрочки по платежам за газ, так как отрасль пострадала от пандемии. Продолжая тему, он сказал о важности обеспечения теплиц необходимым объемом газа.

Завершая доклад, министр сообщил, что Минсельхозпрод РД с соответствующими ведомствами будет проводить работу по выявлению незарегистрированных теплиц и по постановке их на налоговый учет.

Далее председатель ассоциации «Теплицы Дагестана», генеральный директор ООО «Тепличное» Арсен Джамалутдинов сообщил, что в ассоциации зарегистрировано 45 фермерских хозяйств с общей площадью закрытого грунта около 50 га.

Председатель ассоциации в числе факторов, сдерживающих дальнейшее развитие тепличного овощеводства в стране, назвал низкий уровень кадрового обеспечения по специальности агроном закрытого грунта.

Арсен Джамалутдинов также вынес на рассмотрение возможность субсидирования части затрат на потребленную теплицами электроэнергию и газ и возмещение части затрат на строительство самих теплиц.

В ходе совещания свои предложения и вопросы высказали и ведущие агрономы. Они говорили о необходимости помощи государства на первичном этапе, со строительством правильно технологически проектированных теплиц, что позволит гарантировано получить урожай. Кроме того, агрономы попросили организовывать сельскохозяйственные выставки, куда смогут приезжать и знакомиться с последними технологиями в отрасли.

После обмена мнениями, Председатель Правительства РД Артём Здунов подвел итоги совещания.

Глава кабмина указал, что самой важной поддержкой при большом количестве теплиц является единая методическая поддержка со стороны Минсельхозпрода.

Вместе с тем, многое, как подчеркнул премьер, зависит от ассоциации теплиц. По мнению Артёма Здунова, основной штаб этих ассоциаций должен быть в министерстве и они должны присутствовать при принятии решения о субсидировании. «Отрасли необходимо оказывать постоянную поддержку. Все предложенные меры следует увязать с конечным результатом», - отметил глава кабмина, поручив профильному министерству рассмотреть новые формы господдержки по стимулированию развития овощеводства защищенного грунта в регионе.