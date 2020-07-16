В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики

Сегодня, 16 июля, БИСОМ провело встречу с руководством АО «Дагэнерго» и предпринимателями республики, пишет "РИА Дагестан".

В мероприятии приняли участие руководитель Ассоциации бизнес-сообщества Махачкалы Абдула Пахрутдинов, директор «Дагэнерго» Андрей Меделянов, руководитель отделения энергосбыта Иван Солянников и представители крупных компаний республики. Темой для обсуждения стало заключение договоров с сетевой компанией на законодательном уровне.

Открыл мероприятие Абдула Пахрутдинов. Он отметил, что БИСОМ является самым популярным бизнес-сообществом в республике и включает в себя более 1000 организаций по Дагестану.

«БИСОМ – это цивилизованные предприниматели, которые своевременно оплачивают налоги и нам очень важно, чтоб бизнесмены, которые входят в нашу ассоциацию, никогда не создавали каких-то проблем. Мы несем ответственность за каждого и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество», – сказал он.

Андрей Меделянов напомнил, что с 1 июля ОА «Дагэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Дагестане.

«Мы планируем создать совет потребителей и проводить встречи, на которых будем доводить всю информацию, то есть, будет постоянная связь поставщика со своими потребителями. Будем выстраивать договорные отношения для технологического присоединения. Планируем открыть центр питания для развития бизнеса и поднятия экономики и энергетики Дагестана», – подчеркнул Меделянов.

Он отметил, что основные задачи компании – это надежное обеспечение абонентов электроэнергией, создание доверительных взаимоотношений с потребителями и развитие сетевой инфраструктуры.

Далее состоялся обмен мнениями с системообразующими компаниями республики. Для представителей были подготовлены договора оферты для рассмотрения и согласования с руководителями компаний, которые готовы сотрудничать и заключить договорные отношения.

В завершение Абдула Пахрутдинов поблагодарил всех присутствующих и призвал не затягивать с рассмотрением договора. При таком сотрудничестве с сетевой компанией появятся большие возможности в плане развития бизнеса и технических условий.