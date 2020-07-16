В ДГУ открылась кафедра геоинформационных технологий в сельском хозяйстве

Базовая кафедра «Геоинформационные технологии в сельском хозяйстве» ДГУ открыта сегодня Дагестанским государственным университетом в лице ректора вуза Муртазали Рабаданова и министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в лице главы ведомства Абзагира Гусейнова.

Инновационные технологии развития отрасли, современные геоинформационные практики, дистанционное зондирование, геоинформационные методы картографирования и многие другие современные, востребованные отраслью компетенции, будут представлены в образовательных и научных работах кафедры ДГУ. Заведующим кафедры утвержден Абзагир Гусейнов, заместителем завкафедры – директор Института экологии и устойчивого развития университета, кандидат биологических наук, доцент Алимурад Гаджиев.

Минсельхоз России интенсивно внедряет цифровые технологии в работу отрасли, к этой необходимости пришло и республиканское ведомство. Специфика использования IT-технологий в сельском хозяйстве заключается в пространственной, географической привязке используемых данных, поэтому с такими данными работают специализированные программы – географические информационные системы (ГИС), в которые интегрированы и пространственно распределенные показатели, и описательные данные.

Для качественной реализации планов министерства, отвечающего за одну из ведущих отраслей республики, было приятно решение создать соответствующую кафедру на базе Даггосуниверситета. Руководитель ведомства Абзагир Гусейнов, объясняя свой выбор научно-образовательной площадки, отметил особый уровень квалификации специалистов Дагестанского государственного университета, а также материально-техническое обеспечение вуза.

Инвентаризация почв Дагестана, детальная проработка их характеристик – один из ожидаемых результатов работы ведомства в сотрудничестве с вузом. Анализ земель республики позволит более эффективно раскрывать сельскохозяйственный потенциал республики, привлекать инвестиции, воплощать крупномасштабные проекты. ГИС-технологии воплощают на основе цифровых моделей рельефа карты экспозиций склонов, величин уклонов, определять коэффициенты инсоляции, высчитывать направления и интенсивность поверхностного стока, все это исключительно необходимо для ведения хозяйства в специфических горных условиях Дагестана. Важнейшая задача совместных исследований и построение карт эрозионного потенциала территорий РД.

Создание базовой кафедры совместно с Минсельхозом РД, как отметил ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов, – это политика вуза по расширению участия ДГУ в обеспечении наукоемких отраслей экономики республики технологиями, научными разработками и профессиональными кадрами, позволяющими создавать конкурентоспособный продукт и разрешать стратегические и практические вопросы развития региона, а также роста диапазона и качества научных исследований и образовательных программ вуза.

В мероприятии также принимали участие завкафедрой почвоведения ДГУ Загибрег Асадулаев и Председатель Общественного Совета при Минсельхозе РД Вагаб Казибеков.