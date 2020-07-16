Республика Дагестан признана одним из лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов по итогам 2019 года

10 июля в крупнейшем отраслевом объединении сотрудников контрактной системы – Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам состоялась церемония подведения итогов Рейтинга, в котором регионы РФ оцениваются с точки зрения эффективности и «чистоты» проведения государственных закупочных процедур.

В этом году участие в расчете приняли 49 регионов по государственным закупкам и 35 регионов по муниципальным закупкам. В рейтинге муниципальных закупок приняли участие 1026 муниципальных районов и городских кругов. Лидеры рейтинга определены по 8 номинациям, характеризующим эффективность и прозрачность закупочной деятельности.

Лидерами рейтинга признано 22 региона, в числе которых Республика Дагестан. Регион получил наивысший балл и стал лидером в номинации «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок». Высший уровень рейтинга республика получила по критерию «Исполнение требований законодательства о закупках» и «Исполнение муниципальных контрактов».

Кроме того, высокие показатели регион продемонстрировал в номинациях: «Оценка организационной структуры закупок региона», «Нормативная база региона», «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами», «Оценка осуществления закупочных процедур», «Исполнение контрактов».

Вместе с тем, это уже третий рейтинг, опубликованный в 2020 году и характеризующий положительную динамику прозрачности и эффективности закупок Республики Дагестан. Ранее аналогичные рейтинги проводились независимым исследовательским аналитическим центром «Национальный рейтинг прозрачности закупок» и Счетной палатой РФ.