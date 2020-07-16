Игорь Костюченко: «Мы планируем достичь целей нацпроекта за четыре года вместо оставшихся пяти»

В понедельник, 13 июля, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялся круглый стол, темой которого стал ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В совещании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие члены комитетов Совфеда, представители федеральных органов исполнительной власти и государственных организаций, а также руководители региональных дорожных ведомств.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских напомнил, что Совет Федерации непрерывно уделяет внимание вопросам развития автомобильных дорог страны и регулярно проводит мероприятия, посвященные данной теме.

О промежуточных итогах реализации нацпроекта доложил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. Он отметил, что в 2020 году финансирование федерального проекта «Дорожная сеть» составляет 262 млрд рублей, бюджет региональных дорожных фондов субъектов страны ― 165,79 млрд рублей.

В части контрактации по федеральному проекту «Дорожная сеть» в план-график включено более 98% объектов (5 759 единиц), контракты заключены на 5 722 объекта. Благодаря экономии средств при проведении торгов и активизации ресурсов в ранее утвержденный план-график регионами дополнительно внесено 114 объектов.

В ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в российских регионах в нормативное состояние приведено 6,5 тыс. км трасс и магистралей. Уже уложено более 45,3 млн кв. м асфальтобетонного и других типов покрытий — это 40 % от общего объема запланированных мероприятий.

«Мы поставили перед собой задачу: те мероприятия, которые мы запланировали до 2024 года, реализовать до конца 2023, то есть достичь целей нацпроекта за четыре года вместо оставшихся пяти», ― подчеркнул Игорь Костюченко.

Говоря о реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», спикер отметил, что в 2020 году в 42 субъектах страны на региональных, межмуниципальных и местных дорогах запланировано размещение 143 автоматических пунктов весогабаритного контроля, что позволит повысить сохранность трасс. Кроме того, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в 64 российских регионах установят более 2,4 тыс. стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Помимо этого, в 2020 году в субъектах запланированы мероприятия по внедрению 26 интеллектуальных транспортных систем.

Отдельное внимание Игорь Костюченко уделил новому федеральному проекту «Мосты и путепроводы».

«Соответствующий проект сформирован, мы предлагаем его структурировать как дополнительный федеральный проект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы провели большую работу с субъектами, сформировали перечень объектов и в ближайшее время внесем документ на рассмотрение проектному комитету и Правительству Российской Федерации», ― обозначил Игорь Костюченко.

В ходе круглого стола было отмечено, что в успешном выполнении нацпроекта существенную роль играет комплекс мероприятий, включающих нормативно-правовое регулирование как дорожной деятельности и создания стимулов для применения современных технологий, техники и инновационных материалов в этой области, так и вопросы ответственности исполнителей и заказчиков работ при приемке дорог, совершенствования системы ценообразования.

В связи с этим в законодательство о контрактной системе уже подготовлены изменения. Предлагаемые меры направлены на предоставление обеспечения конкурсной заявки отдельно на этап создания и этап эксплуатации объекта при проведении конкурсов на заключение контрактов жизненного цикла, а также расчет начальной цены контракта, который может осуществляться раздельно.

Также в Правительстве РФ находятся два законопроекта, разработанные Минтрансом России и направленные на обеспечение координации территориального и транспортного планирования на региональном и муниципальном уровне.