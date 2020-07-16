Федеральные каналы показали культуру Гумбета

За первое полугодие 2020 года журналисты медиагруппы «Гумбет» написали более трех тысяч новостей, активно сотрудничали с порталом «Яндекс. Новости», с другими медийными ресурсами России. Также в Гумбетовский район были организованы пресс-туры с участием федеральных телекомпаний: НТВ, Пятого канала, РЕН ТВ и других СМИ. В июле 2020 года еженедельник «Гумбет» организовал творческую поездку журналистов Пятого канала и РЕН ТВ в район.

Представители ведущих федеральных СМИ сняли горцев и горянок в национальных костюмах, показали колорит Кавказа по центральным каналам. Руководитель медиагруппы «Гумбет» Гамзат Изудинов отметил, что журналисты района круглые сутки продвигают положительную информацию о родном крае, способствуя улучшению имиджа, инвестиционной привлекательности, деловой репутации муниципалитета. «На официальном сайте Гумбетовского района, на просторах сетевого издания «Харибский перевал», на аккаунтах в популярных социальных сетях, на страницах газеты «Гумбет» и других площадках работники медиагруппы «Гумбет» отражают жизнь родного края и республики.

Мы сотрудничаем с федеральными и республиканскими СМИ, государственными и общественными структурами. Как социальный институт, помогаем решению вопросов района, активно участвуем в информационно-разъяснительной работе, в деятельности по идеологическому противодействию проявлениям экстремизма и терроризма. Мы внесли свой вклад в борьбу с COVID-19 в районе, в течение года публикуем очерки об участниках Великой Отечественной войны в рамках акций Года памяти и славы.

Также выступаем одними из организаторов проведения мероприятий в честь 175-летия классика дагестанской литературы Али-гаджи из Инхо», – отметил Гамзат Изудинов.