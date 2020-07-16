В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

В частности, Комитетом уже разработаны и в свободном доступе размещены концепции по озеленению территории всех десяти городов республики. Каждая концепция увязывает планы по озеленению парков, скверов, улиц и тротуаров теми насаждениями, которые учитывают климат, тип почв в том или ином населенном пункте. Комитетом разработаны рекомендации и предложения по использования определенных видов и сортов цветов, кустарных насаждений, деревьев и газонной травы. «Необходимость в разработке таких концепций вызвана тем, что существующие зеленые насаждения в городах республики ни по качеству, ни по количеству не отвечают санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям», — сообщил представитель Комитета.