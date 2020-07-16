ЗАМАНА - В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

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16 июля, 2020. Четверг 13:58
В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

В Дагестане региональным Комитетом по архитектуре и градостроительству разработаны концепции по озеленению городских территорий.

В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики
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В частности, Комитетом уже разработаны и в свободном доступе размещены концепции по озеленению территории всех десяти городов республики. Каждая концепция увязывает планы по озеленению парков, скверов, улиц и тротуаров теми насаждениями, которые учитывают климат, тип почв в том или ином населенном пункте. Комитетом разработаны рекомендации и предложения по использования определенных видов и сортов цветов, кустарных насаждений, деревьев и газонной травы. «Необходимость в разработке таких концепций вызвана тем, что существующие зеленые насаждения в городах республики ни по качеству, ни по количеству не отвечают санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям», — сообщил представитель Комитета.

 

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