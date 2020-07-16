Состояние и перспективы развития овцеводства и экспорта баранины в республике рассмотрены сегодня, 15 июля, в Правительстве Дагестана под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова.

В обсуждении вопроса приняли участие зам.Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, зам.руководителя Управления Россельхознадзора по РД Гаджимагомед Азаев, руководители профильных ведомств и фермеры.

С основным докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

Он сообщил, что в этом году планируется пересмотреть возможность поддержи отрасли овцеводства. В качестве вариантов, по словам министра, рассматриваются повышение субсидии на овцематку и повышение господдержки на реализованную шерсть.

Кроме того, со следующего года планируется введение новой субсидии на баранину, сданную на убой живым весом.

Одновременно этими мерами, как подчеркнул Абзагир Гусейнов, удастся вывести отрасль «из тени», так как мясо на убой должно быть зарегистрировано в системе «Меркурий» и пройти соответствующую ветеринарную сертификацию.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РД Гаджимагомед Азаев, в свою очередь, напомнил о дополнительных требованиях Международного эпизоотического бюро.

«В рамках экспорта рисков не будет. По республике аттестовано 6 предприятий, в том числе на поставки в Иран. Еще два предприятия обратились для вывоза своей продукции, в частности, баранины в Объединенные Арабские Эмираты. Ждем согласования со стороны этой страны. Кроме того, в России 33 региона, в которые мы можем возить мясо животных», - констатировал Гаджимагомед Азаев.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД озвучил мнение о необходимости поддержать отрасль финансами на будущий год при условии соблюдения сертифицированного убоя, а также поработать с Международным эпизоотическим бюро в части аттестации нескольких боен на территории республики.

Далее состоялся обмен мнениями, после которого глава кабмина поручил Минсельхозпроду РД организовать реализацию мяса и мясной продукции, в том числе баранины в республике и в регионы СКФО и ЮФО в рамках требований МЭБ. Также отраслевому министерству поручено изучить возможности реализации баранины в другие регионы России, расширяя географию и увеличивая экспорт баранины.