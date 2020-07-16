Выплаты стимулирующего характера работникам соцобслуживания

За период 15 апреля по 15 июля 2020 года за счет средств ИМБТ будут осуществляться выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не стационарных организациях социального обслуживания, при условии введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы (временную изоляцию проживания в стационарной организации получателей социальных услуг, а также работников организации).

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Выплата производится работникам за работу в смену длительностью не менее 14 календарных дней в следующих размерах (за работу в течение одной смены):

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— врачам – 40 тысяч рублей (в случае невыявления в стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении коронавирусной инфекции), 60 тысяч рублей (в случае выявления);

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— среднему медицинскому персоналу, том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медсестрам по массажу, процедурной, и по физиотерапии, старшим медсестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре — 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей;

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— социальным работникам, специалистам по социальной работе, по работе с семьей и по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам, педагогампсихологам, социальным педагогам, учителям-логопедам, педагогамдефекгологам, административно-управленческому персоналу – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей;

— младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, также сиделкам (помощникам по уходу) – 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей;

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— техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях – 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

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При выявлении коронавирусной инфекции у работника, оказывающего социальные услуги гражданам, в период выполнения им работы в смену за ним сохраняется право на выплату стимулирующего характера в полном объеме.

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По данным Минтруда России, по состоянию на 22 июня осуществлено 136 078 стимулирующих выплат работникам (с учетом того, что одному работнику выплата может быть произведена за несколько смен).

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Объём средств, направленных на осуществление стимулирующих выплат , составил 3 828 млн рублей.