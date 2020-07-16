ЗАМАНА - Выплаты стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Выплаты стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Автор
16 июля, 2020. Четверг 13:49
Выплаты стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Министерство труда и социального обслуживания РФ предоставило информацию о мерах государственной поддержки граждан в период коронавирусной инфекции. Одно из таких мер являются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания.

Выплаты стимулирующего характера работникам соцобслуживания
Информация

За период 15 апреля по 15 июля 2020 года за счет средств ИМБТ будут осуществляться выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не стационарных организациях социального обслуживания, при условии введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы (временную изоляцию проживания в стационарной организации получателей социальных услуг, а также работников организации).

Выплата производится работникам за работу в смену длительностью не менее 14 календарных дней в следующих размерах (за работу в течение одной смены):

— врачам – 40 тысяч рублей (в случае невыявления в стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении коронавирусной инфекции), 60 тысяч рублей (в случае выявления);

— среднему медицинскому персоналу, том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медсестрам по массажу, процедурной, и по физиотерапии, старшим медсестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре — 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей;

— социальным работникам, специалистам по социальной работе, по работе с семьей и по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам, педагогампсихологам, социальным педагогам, учителям-логопедам, педагогамдефекгологам, административно-управленческому персоналу – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей;

— младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, также сиделкам (помощникам по уходу) – 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей;

— техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях – 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

При выявлении коронавирусной инфекции у работника, оказывающего социальные услуги гражданам, в период выполнения им работы в смену за ним сохраняется право на выплату стимулирующего характера в полном объеме.

По данным Минтруда России, по состоянию на 22 июня осуществлено 136 078 стимулирующих выплат работникам (с учетом того, что одному работнику выплата может быть произведена за несколько смен).

Объём средств, направленных на осуществление стимулирующих выплат , составил 3 828 млн рублей.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top