ЗАМАНА - Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов

Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов

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16 июля, 2020. Четверг 12:37
Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов

Министерством труда и социального развития РФ приняты меры в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, среди граждан-получателей социальных услуг.

Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
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С начала февраля введен оперативный мониторинг всех жалоб на состояние здоровья получателей социальных услуг, проживающих в организациях соцобслуживания.

Региональным органам соцзащиты рекомендовано предоставлять бесплатно получателям социальных услуг на дому услугу по доставке продуктов и лекарственных препаратов, в том числе совместно с оперативным штабом ОНФ и с привлечением волонтерских организаций в рамках проекта «Мы вместе».

17 апреля Минтрудом РФ рекомендовано регионам при ухудшении эпидемиологической ситуации закрыть стационарные организации социального обслуживания на карантин вместе с работниками данных организаций: обеспечить сменный характер работы персонала (не менее 14 дней в смену), постоянное меднаблюдение за состоянием здоровья проживающих в организации и работников, выплату работникам зарплаты в повышенном размере.

От 6 апреля совместным письмом Минтруда, Минпросвещения, Минздрава и Роспотребнадзора рекомендовано высшим органам исполнительной власти российских регионов закрепить кураторов из числа руководителей ОИВ за каждой стационарной организацией (социального обслуживания, для детей-сирот) для установления персонального контроля за деятельностью этих организаций на период проведения противоэпидемических мероприятий.

Также рекомендовано обеспечить организацию круглосуточного меднаблюдения за состоянием здоровья проживающих, а также организацию оказания им своевременной медицинской помощи. Рекомендовано ограничить круг лиц, имеющих доступ в организацию и разработать комплекс принимаемых мер в случае выявления факта заболевания коронавирусом проживающих граждан и работников организации.

Организации должны неукоснительно выполнять большой перечень противоэпидемических мероприятий. Необходимо также обеспечить оказание психологической помощи и поддержки для проживающих граждан в целях профилактики стрессовых ситуаций и предусмотреть возможность их дистанционного общения с родными, близкими и друзьями при их желании.

 

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