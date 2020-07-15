Продление мер социальной поддержки

Повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Законом предусматривается единый размер пособия по уходу на ребенком для неработающих граждан. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения, и составит 6 752 рубля

Законом введена временная норма с 1 апреля по 1 октября 2020 года, согласно которой при достижении ребенком возраста 1 года или 2 лет в тот же самый период ежемесячные выплаты будут назначаться автоматически без подачи заявления и соответствующих документов и без посещения органа соцзащиты и территориального Пенсионного фонда, назначающих указанные выплаты. При этом указанные органы будут осуществлять информирование граждан о введении с 1 апреля по 1 октября 2020 года временного порядка назначения ежемесячных выплат в беззаявительном порядке. По оценке Минтруда России, подобная мера охватит порядка 300 тысяч семей с детьми.

Для случаев, когда срок субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, предусмотрено, что субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев также в беззаявительном порядке с последующим перерасчетом ее размера.

Сокращается перечень документов, которые истребуются от гражданина для назначения субсидий, указанные сведения будут получаться путем межведомственного взаимодействия.

В целях исполнения рекомендаций Минтруда России органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны нормативные правовые акты, положениями которых закреплена пролонгация мер социальной поддержки, в том числе на основании заявительного порядка, осуществления мер социальной поддержки без представления подтверждающих документов.

Организованы прием граждан по предварительной записи и работа по бесконтактному приему заявления и документов посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, электронной почты органов социальной защиты населения. Осуществляется информирование граждан, консультирование по телефонам.

Без предоставления справок

Напомним, для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.