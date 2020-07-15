1 марта 2020 года подписан федеральный закон , вносящий изменения в программу материнского (семейного) капитала: увеличена сумма господдержки семей, закреплены новые возможности использования материнского капитала, продлён срок действия программы на пять лет – до конца 2026 года.

Материнский капитал за первого ребенка

Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения программы материнского капитала).

Материнский капитал для строительства домов на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

О сроках оформления материнского капитала и распоряжения его средствами

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата будут отводиться не более пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не более десяти рабочих дней. Эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней в случае непредставления сведений, необходимых для принятия решений и запрашиваемых в других организациях.

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки. Для оформления сертификата это 15 дней, для рассмотрения заявления о распоряжении средствами – 30 дней. Как показывает практика, большинство территориальных органов Пенсионного фонда Республики Дагестан уже сегодня оказывают соответствующие госуслуги ранее указанных сроков.

Материал подготовлен по данным, представленным на официальном сайте Пенсионного Фонда РФ Ещё более подробную информацию можно получить здесь: http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_nuzh_znat/