В рыбном порту Махачкалы до конца 2020 года запустят перерабатывающее предприятие

Предприятие по приёму, переработке и заморозке рыбы будет запущено на территории реконструированного Махачкалинского рыбного порта до конца 2020 года, на первом этапе здесь будет перерабатываться 100 т рыбы в сутки, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ООО "Порт Петровск" (управляет рыбным терминалом морского порта "Махачкала") Рустам Керимов.

В июне в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что вылов каспийской кильки в Дагестане в 2020 году может стать рекордным за последние годы и составить 15-20 тыс. т. В последние 20 лет промышленный вылов кильки в республике не велся из-за истощения запасов.

"Мы начинаем реконструкцию и строительство (перерабатывающих мощностей - прим. ТАСС), предполагается приемка рыбы, ее сортировка и заморозка в вертикальных морозильных камерах. На первом этапе планируем запустить 100 т в сутки заморозки, на втором - увеличить до 200 т. Рассчитываем запуститься к концу года", - сказал Керимов.

По его словам, объем инвестиций в создание мощностей по переработке на первом этапе составляют около 200 млн рублей. В следующем году, на втором этапе, планируется инвестировать в проект еще 70-80 млн рублей.