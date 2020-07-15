Накануне, 14 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в сопровождении министра промышленности и энергетики региона Сайгидпаши Умаханова посетил завод АО «Азимут».

Группа компаний «Азимут» — один из ведущих разработчиков средств навигации и связи, он занимает лидирующие позиции в области аэронавигационных и информационных систем. Компания более 25 лет занимается проектированием, производством радиоэлектронного оборудования для систем управления воздушным движением, связи и передачи данных, систем навигации и посадки в интересах обеспечения полетов авиации всех ведомств. Продукция, произведенная здесь, поставляется почти во все аэропорты страны, а также вывозится на экспорт.

У компании множество филиалов по всей стране. Филиал в Махачкале – это производственный центр компании, где изготавливается вся номенклатура продуктов АО «Азимут». Автоматизированное управление и контроль осуществляются на всех циклах изготовления продукта — от металлообработки до тестирования и испытания узлов и готовых изделий. В Махачкале расположились не только производственные цеха завода, но и научно технический центр, в котором разработчики проектируют изделия.

На заводе премьеру в первую очередь провели презентацию комплексной биометрической системы контроля доступа методом идентификации по радужной оболочке глаза.

Далее генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов ознакомил Председателя Правительства региона с деятельностью цехов завода по механосборочному и сборочно-монтажному производству.

«В первом проводится работа по обработке деталей на станках с ЧПУ, на координатно-пробивных и лазерных станках, ведется сборка механических узлов, покраска изделий, сварочное производство антенн и многое другое.

Во втором производится поверхностный монтаж радиоэлементов, сборка ячеек, секций, шкафов, происходит комплексная регулировка изделий на стендах», рассказал Артёму Здунову генеральный директор АО «Азимут».

В ходе осмотра были обсуждены вопросы перевода в республику производства кассовых аппаратов, которые сейчас производятся на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Также рассмотрели возможность производства шкафов для нужд ЖКХ и филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Кроме того, главе кабмина сообщили, что на инвестиционной площадке в пос.Тюбе Кумторкалинского района располагается территория проекта гальванического цеха АО «Азимут». Процесс гальваники – это один из лучших способов защиты от коррозии. Он позволяет наносить на металлические поверхности высококачественные напыления, которые эффективно защищают изделия от коррозии.

Как отметил генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов, для обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию необходимо решение вопроса подключения электричества.

Реализация данного проекта в первую очередь направлена на оперативное снятие вопросов гальванического покрытия металлических изделий, выпускаемых промышленными предприятиями республики.

Кроме того, планируется возобновить реализацию проекта на инвестиционной площадке Тюбе, куда уже была перенесена часть производства, но которая была приостановлена из-за отсутствия подведенной до завода инфраструктуры.

В этой связи Артём Здунов поручил проработать возможность подведения необходимой инфраструктуры, чтобы запустить там локализованное литейное и оцинковочное производство.