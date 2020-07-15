В Южном Дагестане развивают интенсивное садоводство и виноградарство

Руководство Минсельхозпрода региона ознакомилось с перспективами развития виноградарства и предгорного интенсивного садоводства в муниципалитете. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Делегация в составе первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова, специалистов Минсельхозпрода и главы района Магомеда Курбанова посетила один из крупнейших виноградных питомников региона СПК «Цанахский», где на 10 га выращивают до 1,5 млн саженцев винограда. Также на территории СПК расположенном возле реки Рубас размещается больше 20 га интенсивных садов.

Руководитель СПК Низамудин Небиев сообщил, что основная проблема питомника это сбыт выращенных саженцев.

В пресс-службе отметили, что в Табасаранском районе уже несколько лет развивается интенсивное садоводство. В настоящее время на территории района в 60 га разбиты сады интенсивного типа, из низ 19 га - суперинтенсивного типа (более 2,5 тыс саженцев на 1 га).

Далее делегация побывала в двух крестьянско-фермерских хозяйствах размещенных в селе Гюхраг, представители которого пожаловались на дефицит поливной воды в районе, что мешает развитию садоводства.

Также Шарипов ознакомился с ходом реализации крупного инвестпроекта КФХ «Гюлев Тофик», согласно которого предусмотрены 116 га виноградников с капельным орошением и возведение хранилища для готовой продукции.

Первый замминистра отметил, что в муниципалитете не до конца реализован имеющийся потенциал в агросекторе, но определенные подвижки уже есть. Решение основной проблемы препятствующей развитию садоводства и виноградарства представители Минсельхозпрода видят в строительстве накопителей воды и водохранилищ.