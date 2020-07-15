ЗАМАНА - Двор в Каспийске будет благоустроен в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда»

Двор в Каспийске будет благоустроен в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда»

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15 июля, 2020. Среда 13:42
Двор в Каспийске будет благоустроен в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда»

В Каспийске продолжается благоустройство 14 общественных зон в рамках приоритетного проекта инициированного главой РД Владимиром Васильевым «Мой Дагестан — комфортная городская среда». Об этом сообщается на сайте «Каспий-Медиа».

Двор в Каспийске будет благоустроен в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда»
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Активно ведутся ремонтные работы на территории дворовой площадки, прилегающей к дому по ул. Советская д.8. Проект благоустройства уже подтвержден, стоит отметить, что в нем учтены и пожелания жильцов близлежащих домов.

На месте работ побывал первый заместитель главы Администрации Каспийска Загирбек Таибов и начальник управления ЖКХ города Камилпаша Давлатов.
«Работы по укладке бордюрного камня и поребрик подходят к концу. Благоустройство общественной зоны идёт согласно утверждённому плану», — подчеркнул Загирбек Таибов.
По словам специалистов впереди ещё укладка тротуарной плитки, асфальтобетонного полотна и установка опор освещения, скамеек, урн, детских игровых и спортивных комплексов.

 

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