Дагестанский журналист Джангиши Гадисов стал победителем Всероссийского конкурса на экономическую тематику

Серия его публикаций об особенностях региональной экономики, опубликованных в 2019 году, удостоилась высшей награды престижного конкурса. «Мы понимаем, что читателю нужно быть в курсе экономических процессов, происходящих в обществе. Считаю, что чем больше квалифицированных экономистов и журналистов будет вовлечено в освещение процессов, происходящих в нашей экономике, тем экономически подкованнее будет население», — сказал Д. Гадисов. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей в условиях пандемии коронавируса состоялась в режиме онлайн-трансляции.