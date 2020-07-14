Дагестан полностью перешёл на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему

Об этом было заявлено на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД.

А это значит, что свою деятельность смогут возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 м², некоторые образовательные организации, мечети и храмы. Владимир Васильев подчеркнул: все эти объекты будут работать только при строгом соблюдении норм, утверждённых Роспотребнадзором, учитывая все необходимые меры безопасности. Возможным руководитель региона назвал и открытие 5 «пилотных» спортивных залов для того, чтобы у дагестанских спортсменов была возможность готовиться к предстоящим чемпионатам.

Постепенное снятие ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, стало возможным благодаря значительному улучшению эпидемиологической ситуации.

О положительной динамике сказал в своём выступлении руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. По его словам, в Дагестане наблюдается устойчивая тенденция к снижению темпа прироста заболеваемости. Так, он снизился в очередной раз в течение недели на 0,2% и в ежедневном режиме больше 2% не поднимается. За прошедшую неделю проведено 24591 лабораторное исследование на COVID-19. Среднесуточный показатель уже составляет 3513, что соответствует третьему этапу снятия ограничений. Как подчеркнул главный санитарный врач Дагестана, это очень хороший показатель для региона.

Комментируя, Владимир Васильев уточнил, можно ли считать, что второй этап в регионе состоялся. Николай Павлов ответил утвердительно.

Продолжая, Глава РД указал на проблему в части обследования дошкольных образовательных учреждений: «Я прошу и вас, и наших партнёров, которые этим занимаются, и особенно глав, обратить на это самое пристальное внимание. Вдумайтесь: только два детских учреждения подали заявки. Мы знаем, что дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые. Но есть такая страшная вещь, как болезнь Кавасаки, которая у нас тоже, в России, стала появляться как осложнение после коронавируса. Это заболевание очень тяжёлое для детей. В Дагестане детей любят, это аксиома. Поэтому давайте брать на контроль этот вопрос».

Кроме того, Владимир Васильев поручил проработать вопрос тестирования на COVID-19 всех прибывающих из-за границы лиц.

Говоря о спортивных залах, Владимир Васильев поддержал предложение Первого вице-премьера РД Анатолия Карибова относительно того, чтобы в «пилотном» режиме дать некоторым из них возможность открыться. По мнению Главы субъекта, этот вариант, когда разрешается возобновить деятельность нескольким объектам до перехода к очередному этапу снятия ограничений, ранее уже опробован в регионе и принёс только положительные результаты. При этом он подчеркнул персональную ответственность руководителей за это решение.

«Наши спортсмены должны участвовать в соревнованиях, для этого им надо готовиться. Давайте посмотрим на наши борцовские, спортивные залы, введём нормативы, определим пространства, включим механизм, исключающий инфицирование. Но дадим им возможность приступить к тренировкам. И когда придёт приглашение принять участие в чемпионате Европы или мира, наши спортсмены будут готовы и поедут на соревнования в хорошей спортивной форме», – сказал руководитель субъекта, поручив проработать этот вопрос до следующего заседания штаба.

На вопросе подготовки торговых центров к открытию акцентировал внимание Председатель Правительства РД Артём Здунов. На первом и втором этапах уже начали работу те, площади торговых залов которых до 400 и от 400 до 800 кв. метров. Однако крупные ТЦ еще не возобновили деятельность. Решения по спортивным залам, торговым центрам, уверен премьер-министр, должны быть взвешенными. Здесь он указал на важность позиции самих собственников бизнеса: «Если они объединяются в ассоциации, вместе контролируют друг друга, стараясь бережливо относиться к своему бизнесу и не допускать случаев возникновения очагов заражения, тогда это точно получается. Сбоев не было, поэтому я предлагаю тактику здесь не менять».

Другой важной темой заседания стало восстановление туристической отрасли, пострадавшей от последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Дагестане. О мерах, которые позволят исправить ситуацию, доложил министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов. По его словам, в ведомство обращаются руководители турпредприятий и представители гостиничного бизнеса с предложениями о снятии ограничений. Значительная часть объектов размещения приняла необходимые меры безопасности, определенные Роспотребнадзором.

«Вчера мы совместно с Роспотребнадзором, руководителями гостиниц и турбаз, общественными организациями собирались для выработки предложений по выходу из режима ограничения деятельности гостиниц и турбаз с учетом их готовности, а также по определению «пилотных» объектов для начала снятия ограничений по аналогии с предприятиями общепита», – отметил министр, обратившись при этом к Главе республики с просьбой разрешить определить несколько «пилотных» объектов в отрасли, которые в наибольшей степени сейчас готовы, и запустить их. Безусловно, при полном обеспечении всех мер безопасности и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по РД.

Напомнив о положительных результатах взаимодействия власти с бизнесом, Владимир Васильев привёл в пример работу с владельцами АЗС. Подчеркнув, что этот подход хорошо работает, он добавил, что «режим благоприятствования и поддержки» коснётся тех, кто работает в правовом поле. «Те, кто прошёл необходимый медицинский контроль, выполнил требования Роспотребнадзора, также будут поддержаны. Мы сейчас с вами говорим о том, что, подготавливаясь к следующему этапу, мы можем рассмотреть те предприятия в сфере туризма, которые соответствуют высоким требованиям», – заявил Глава региона, в очередной раз напомнив об ответственности за то или иное решение.

Своим видением ситуации поделились и некоторые представители туристического бизнеса: руководитель санатория «Каспий» Али Алиев, директор турагентства «Turvdagestan» МуртазалиМагомедов, помощник гендиректора экотуркопмлекса «Главрыба» Расул Хайбулаев. Каждый из них рассказал о том, как идёт подготовка к открытию и решаются вопросы по обеспечению безопасности граждан.

Затем участники заседания перешли от общей обстановки в регионе к частной – в муниципалитетах. Так, главы ряда городов и районов сообщили о принимаемых на местном уровне мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Со своей стороны глава Избербаша Магомед Исаков сообщил, что из-за расположения города на побережье Каспийского моря желающих отдохнуть в расположенных здесь гостиничных комплексах людей много. В этой связи несколько подобных объектов он попросил также запустить в «пилотном» режиме после получения разрешения от Роспотребнадзора.

Владимир Васильев поддержал озвученную инициативу, призвав предварительно согласовать все вопросы с контролирующими органами. Если все условия будут выполнены, добавил руководитель региона, в эти комплексы будут приглашены другие представители бизнеса, чтобы они лично убедились, что «не для кого-то создаются особые условия, а люди создают необходимые условия для безопасного отдыха и пребывания граждан и тогда власть поддерживает их и создаёт режим благоприятствования, а не запрета».