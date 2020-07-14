Более 500 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В прошедшие выходных более 500 человек смогли принять участие в акции, организованной Республиканским центром медицинской профилактики (РЦМП). Врачи центра в одном из самых крупных супермаркетов Махачкалы «Седьмой континент» развернули площадку, где проводили экспресс-тестирование всех желающих на выявление новой коронавирусной инфекции.

«Количество пациентов с COVID-19 в Дагестане в настоящее время значительно уменьшилось, но все же ситуация требует постоянного мониторинга. Данная акция связана с существующей эпидемиологической обстановкой, а также в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории Республики Дагестан, защиты здоровья наших граждан», - отметил главный врач РЦМП Мирослав Ибрагимов.

Исследование, по его словам, может пройти любой желающий при наличии документа, удостоверяющего личность. Справку с результатом теста выдают прямо на месте в течение 10-15 минут. В случае положительного результата (таких за три дня оказалось пятеро) пациентов направляют на дообследование в поликлинику по месту жительства.

Помимо экспресс-тестирования для посетителей и работников супермаркета было организовано консультирование по вопросам профилактики COVID-19, а также розданы памятки, листовки и буклеты по соблюдению здорового образа жизни и предупреждению инфицирования.

В ближайшие дни подобные мобильные пункты будут также развёрнуты на рынках N2 и по ул. Ирчи Казака города Махачкалы. А пока, акция продолжается в супермаркете «Седьмой континент». Экспресс-тестирование на COVID-19 проводится абсолютно бесплатно.