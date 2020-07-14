ЗАМАНА - Более 40 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Дагестане в новом учебном году

Более 40 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Дагестане в новом учебном году

Автор
14 июля, 2020. Вторник 16:49
Более 40 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Дагестане в новом учебном году

В Дагестане продолжается реализация федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в рамках которого в сельских школах республики создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2019 году проект охватил 168 общеобразовательных организаций, в этом году центры откроются в 42 сельских школах. 

Более 40 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Дагестане в новом учебном году
Информация

Министерство просвещения РФ организовало дистанционное повышение квалификации для педагогов, которые будут работать в центрах. Онлайн-курс «Гибкие компетенции проектной деятельности» прошли свыше 200 сельских учителей. 

Сейчас педагоги проходят второй этап обучения по программе «Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности», а в августе их ждут очные сессии по хард-компетенциям, где участники смогут на практике повысить свои профессиональные навыки. 

Дополнительно в регионах на базе детских технопарков «Кванториум», как и в прошлом году, пройдут очные сессии, направленные на приобретение hard skills – навыков работы с высокотехнологичным оборудованием, которым оснащаются «Точки роста». - Каждый центр оснащается современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей, куда входят интерактивное оборудование, мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, набор имитаторов травм и поражений и мн. др. 

Центры будут состоять из нескольких функциональных зон: учебные кабинеты и проектный зал, оформленный по принципу коворкинга и включающий шахматную гостиную и медиатеку. 

«В первой половине дня в этих центрах школьники изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. А после уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты. Учеников учат работать в команде, готовят к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слётах», - прокомментировала вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. 

Центры «Точка роста» создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, а также популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top