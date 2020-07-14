Более 40 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Дагестане в новом учебном году

В Дагестане продолжается реализация федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в рамках которого в сельских школах республики создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2019 году проект охватил 168 общеобразовательных организаций, в этом году центры откроются в 42 сельских школах.

Министерство просвещения РФ организовало дистанционное повышение квалификации для педагогов, которые будут работать в центрах. Онлайн-курс «Гибкие компетенции проектной деятельности» прошли свыше 200 сельских учителей.

Сейчас педагоги проходят второй этап обучения по программе «Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности», а в августе их ждут очные сессии по хард-компетенциям, где участники смогут на практике повысить свои профессиональные навыки.

Дополнительно в регионах на базе детских технопарков «Кванториум», как и в прошлом году, пройдут очные сессии, направленные на приобретение hard skills – навыков работы с высокотехнологичным оборудованием, которым оснащаются «Точки роста». - Каждый центр оснащается современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей, куда входят интерактивное оборудование, мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, набор имитаторов травм и поражений и мн. др.

Центры будут состоять из нескольких функциональных зон: учебные кабинеты и проектный зал, оформленный по принципу коворкинга и включающий шахматную гостиную и медиатеку.

«В первой половине дня в этих центрах школьники изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. А после уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты. Учеников учат работать в команде, готовят к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слётах», - прокомментировала вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.