Дагестанские школьники сняли ролик о республике для Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ученик махачкалинской гимназии №28 Даниял Шабанов, учащаяся карабудахкентской СОШ №2 Минаят Эндреева и учащаяся СОШ №16 г. Хасавюрта Марьям Ахмедова стали участниками проекта «Моя Россия» Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит при поддержке Минпросвещения РФ. Ребята подготовили видеоролик, в котором в увлекательной форме рассказывают о традициях и ремеслах народов Дагестана.

Цель Всероссийского конкурса «Большая перемена» – помочь школьникам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь. Они получат полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.

300 победителей среди учеников 10-х классов получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Приз для 300 учеников 8–9-х классов составит 200 тысяч рублей – они смогут потратить эти деньги на обучение в учреждениях среднего профессионального образования или на дополнительное образование и саморазвитие.

Все финалисты конкурса (1200 человек) будут награждены путёвками в Международный детский центр «Артек».

Топ-20 школ получат финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Организаторы конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», портал «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Mail.ru Group и Сбербанк России.

Участниками «Большой перемены» стали более миллиона школьников со всей страны.