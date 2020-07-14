Вчера, 13 июля, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов провел совещание по вопросу реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года.

В частности был рассмотрен стратегический проект «Культура народов Дагестана». Он подразумевает сохранение культур народов республики, развитие культурной политики региона, ориентированной на патриотизм и любовь к родной культуре, развитие творческого потенциала и реализацию талантов населения Дагестана (в первую очередь молодых дарований).

В совещании приняли участие министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, статс - секретарь - заместитель министра культуры РД Мурад Гаджиев, председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский и другие.

Открывая совещание, Гаджимагомед Гусейнов отметил уникальность региона и необходимость разработки особой культурной политики, направленной на сохранение многообразия языков и традиций народов.

Мурад Гаджиев в свою очередь доложил Первому вице-премьеру, что проект «Культура народов Дагестана» подразумевает организацию на конкурсной основе системы грантовой поддержки наиболее талантливых жителей республики, осуществляющих деятельность в сфере культуры. «В общей сложности ежегодно по результатам специальных региональных конкурсов-фестивалей материальную поддержку будут получать 80 жителей Дагестана», - уточнил он.

Заместитель министра сообщил и о планах создать единую региональную цифровую библиотеку в рамках одноименного проекта. «Она будет включать в себя единый региональный электронный библиотечный каталог республики, материально-техническое оснащение для возможности чтения книг в удалённом доступе (вне библиотеки), оснащение всех библиотек республики электронными книгами, планшетами, доступными для аренды на несколько дней (не более трёх дней)»,- проинформировал участников совещания Мурад Гаджиев.

Далее были рассмотрены и вопросы развития инфраструктуры школ искусств и центров детского творчества, важность развитие потенциала кадров в сфере.

В рамках совещания состоялся обмен мнениями, по итогам которого Первый заместитель Председателя Правительства РД поручил доработать проект с учетом возможности оказания грантовой поддержки детского творчества, рассмотрения возможности разработки программы или мероприятий поддержки работников культуры в населенных пунктах по аналогии «Земский учитель», «Земский доктор», а также возможности проведения мероприятий в сфере туризма, направленных на национальную составляющую Дагестана.