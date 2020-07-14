Потребность в кадрах в сфере информационной безопасности

ВНИИ труда Минтруда России по заданию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос по определению потребности в кадрах в сфере информационной безопасности».

Цель опроса – установить степень укомплектованности организаций специалистами в области информационной безопасности и удовлетворенности подготовкой выпускников образовательных организаций, выявить наличие трудностей при подборе персонала в области информационной безопасности и планы по изменению численности данных специалистов.

Приглашаем организации принять участие в опросе в срок до 15 июля 2020 года. Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы; руководителями других подразделений.

Полученные результаты будут использованы для определения потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объёмов их профессиональной подготовки, совершенствования образовательных программ.

Анкета может быть заполнена руководителем организации или подразделения, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы; руководителями подразделений и др.

Для заполнения анкеты перейдите по ссылке.