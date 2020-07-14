Студенты ДГТУ предложили инновационные способы модернизации области ЖКХ

На сегодняшний день сфера жилищно-коммунального хозяйства как в республике, так и в стране в целом характеризуется рядом проблем, требующих модернизации объектов инженерной инфраструктуры и внедрения инновационных технологий и цифровых решений в эту сферу, что позволит повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, эффективную эксплуатацию всех систем и облегчит работу персонала данной отрасли. В работе выпускника направления подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная техника» Шихали Шихалиева «Разработка аппаратно-программных средств построения единой автоматизированной системы учета коммунальных услуг» разработаны структурная и принципиальная электрическая схемы электронной приставки, алгоритмы функционирования электронной приставки, в режиме ведомого и алгоритмы функционирования базового счетчика электрической энергии в режиме ведущего. Также были выработаны принципы построения единой автоматизированной системы учета коммунальных услуг. Экспериментальные исследования разработанных устройств показали их преимущества по сравнению с аналогами, представленными на рынке и готовность к широкому использованию в жилищно-коммунальном хозяйстве, позволят существенно упростить работу ЖКХ и жизнь потребителей. В развитие указанной темы, магистром направления «Программная инженерия» Абакаром Рамазановым спроектирована автоматизированная система определения параметров ячеистой сети, которая может настроить маршруты между узлами счетчиков и вносить изменения в уже существующие маршруты при наступлении каких-либо событиях. Это позволяет вводить или выводить в работу счетчики на участке, где они уже функционируют, не проводя манипуляции по перестройке сети. Также данный программный комплекс позволяет оперативно реагировать на выход из работы какого-либо узла, для перестройки маршрутов и максимальной эффективной работы остальных узлов сети. Такая организация цифровых приборов учёта электрической энергии является оптимальной, т.к. счетчики обмениваются информацией между собой, а не используя какие-либо внешние зависимости, кроме того будет существовать несколько путей для передачи информации между сервером и счетчиками, и если тот или иной счетчик выйдет из строя, то остальные счетчики останутся доступны из-за большого количества путей. Еще одной острой проблемой, стоящей перед современным обществом, является вопрос загрязнения окружающей среды. Быстрые темпы развития промышленности, активный рост городов и объемов потребления приводит к увеличению количества промышленных и бытовых отходов. Каждый год в стране более 50 миллионов тон мусора отправляется на свалки, площадь которых с каждым годом растет, это, в свою очередь, наносит непоправимый ущерб экологии. Концепция раздельного сбора мусора давно применяется практически во всех цивилизованных странах и стала обязательной в повседневной жизни. В России по данным статистики дальнейшей переработке подвергается только 4 процента всех отходов. В выпускной квалификационной работе магистра Адислана Саидова, была разработана и обучена нейросетевая модель для распознавания и сортировки объектов с использованием сверточной нейронной сети. Разработанная система позволяет произвести распознавание и сортировку отходов на пластик, картон, бумагу, стекло, металл и мусор и использовать их в дальнейшем в строительстве современных высокотехнологичных перерабатывающих комплексов. Предложенный подход позволит облегчить процесс сортировки отходов, что приведет к сокращению потребления природных ресурсов и улучшению экологической обстановки в стране.