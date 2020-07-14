ЗАМАНА - Николай Павлов проверил готовность ДГМУ ко второму этапу снятия ограничений

Николай Павлов проверил готовность ДГМУ ко второму этапу снятия ограничений

Автор
14 июля, 2020. Вторник 13:39
Николай Павлов проверил готовность ДГМУ ко второму этапу снятия ограничений
Ректор Дагестанского государственного медицинского университета Сулейман Маммаев и руководитель управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов вчера проверили готовность университета к работе в рамках второго этапа снятия ограничений. 
Николай Павлов проверил готовность ДГМУ ко второму этапу снятия ограничений
Информация
В ходе встречи были обсуждены вопросы готовности Приемной комиссии ДГМУ к принятию абитуриентов. Маммаев и Павлов осмотрели приёмную комиссию университета, где все организовано для работы в очной форме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Были обсуждены вопросы образования и прохождения практики обучающихся по медико-профилактическому направлению, увеличения количества поступающих по целевому обучению. Руководитель Роспотребнадзора отметил качественную подготовку студентов медико-профилактического факультета, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусной  инфекцией. Затем Павлов в сопровождении рекотора посетил новый Анатомический музей имени Н.А.Курдюмова. Сулейман Маммаев отметил, что Музей для вуза является хранителем прошлого, который сочетает непрерывность и преемственность поколений. Он вкратце рассказал гостю о работе музея. Затем они посетили НИИ экологической медицины вуза, где ознакомились с работой института и его технологиями.  Далее Николаю Павлову показали Научно-образовательный инновационный центр ДГМУ и Симуляционный аккредитационный центр, расположенный в нем. Сулейман Маммаев акцентировал внимание гостя на том, что во время пандемии коронавирусной инфекции в центре проводились актуальные тренинги для работников практического здравоохранения по работе в новых условиях.  По итогам обхода, Павлов отметил, что приятно удивлен увиденным в университете и выразил уверенность в том, что ДГМУ готов к работе на втором этапе снятия ограничений.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top