Николай Павлов проверил готовность ДГМУ ко второму этапу снятия ограничений

Ректор Дагестанского государственного медицинского университета Сулейман Маммаев и руководитель управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов вчера проверили готовность университета к работе в рамках второго этапа снятия ограничений.

В ходе встречи были обсуждены вопросы готовности Приемной комиссии ДГМУ к принятию абитуриентов. Маммаев и Павлов осмотрели приёмную комиссию университета, где все организовано для работы в очной форме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Были обсуждены вопросы образования и прохождения практики обучающихся по медико-профилактическому направлению, увеличения количества поступающих по целевому обучению. Руководитель Роспотребнадзора отметил качественную подготовку студентов медико-профилактического факультета, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Затем Павлов в сопровождении рекотора посетил новый Анатомический музей имени Н.А.Курдюмова. Сулейман Маммаев отметил, что Музей для вуза является хранителем прошлого, который сочетает непрерывность и преемственность поколений. Он вкратце рассказал гостю о работе музея. Затем они посетили НИИ экологической медицины вуза, где ознакомились с работой института и его технологиями. Далее Николаю Павлову показали Научно-образовательный инновационный центр ДГМУ и Симуляционный аккредитационный центр, расположенный в нем. Сулейман Маммаев акцентировал внимание гостя на том, что во время пандемии коронавирусной инфекции в центре проводились актуальные тренинги для работников практического здравоохранения по работе в новых условиях. По итогам обхода, Павлов отметил, что приятно удивлен увиденным в университете и выразил уверенность в том, что ДГМУ готов к работе на втором этапе снятия ограничений.