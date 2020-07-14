Этому было посвящено, которое прошло в профильном ведомстве под руководством министра Расула Ибрагимова. Ибрагимов констатировал, что улучшающаяся ситуация с пандемией коронавируса позволяет переходить к этапу снятия ограничений и запуска объектов туризма. Это, в том числе, касается и пляжных территорий. «Эту работы нам важно проводить совместно с Управлением Роспотребнадзора, следовать всем рекомендациям. В планах у нас выбрать несколько пилотных точек и в тестовом режиме их запустить»,- отметил Расул Ибрагимов. Далее в рамках совещания выступил Президент Ассоциации туристско-рекреационной и гостинично-ресторанной индустрии Республики Дагестан, руководитель санатория «Каспий» Али Алиев. Он подробно рассказал о том, как объекты туризма готовятся к снятию ограничений. А именно, все они оснащены техническими средствами обработки, санитарной безопасности. Также на совещании было принято решение совместно разработать дорожную карту по постепенному запуску турпредприятий.
Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 13:31
Объекты туризма Дагестана готовятся к снятию ограничений.
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