Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений

Этому было посвящено, которое прошло в профильном ведомстве под руководством министра Расула Ибрагимова. Ибрагимов констатировал, что улучшающаяся ситуация с пандемией коронавируса позволяет переходить к этапу снятия ограничений и запуска объектов туризма. Это, в том числе, касается и пляжных территорий. «Эту работы нам важно проводить совместно с Управлением Роспотребнадзора, следовать всем рекомендациям. В планах у нас выбрать несколько пилотных точек и в тестовом режиме их запустить»,- отметил Расул Ибрагимов. Далее в рамках совещания выступил Президент Ассоциации туристско-рекреационной и гостинично-ресторанной индустрии Республики Дагестан, руководитель санатория «Каспий» Али Алиев. Он подробно рассказал о том, как объекты туризма готовятся к снятию ограничений. А именно, все они оснащены техническими средствами обработки, санитарной безопасности. Также на совещании было принято решение совместно разработать дорожную карту по постепенному запуску турпредприятий.