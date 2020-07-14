ЗАМАНА - Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе

Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе

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14 июля, 2020. Вторник 08:41
Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе
Современные запросы домовладельцев в потсковидный период переместились в сторону частного жилья – взлетели продажи коттеджей и земельных участков, выросли требования к безопасности, приватности и инженерии. Для Дагестана частное жилье – традиционная практика, а безопасности регион всегда уделял особое внимание. Но далеко не все традиции былых времен удается сохранять республике в настоящее время. 
Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе
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«Наибольший импульс трансформационным и модернизационным процессам в области жилища и других компонентов материальной и духовной культуры положили события второй половины 80-х годов XX века, известные в истории как годы “перестройки”», – отмечает Руслан Сефербеков, профессор кафедры всеобщей истории ДГУ.  Ученый отмечает, что в сельской местности сохраняется хоть и трансформированный тип традиционного дагестанского жилища, но в городах Дагестана сформировался новый тип городского жилища, который в наибольшей степени концентрирует в себе инновации в сфере строительных и отделочных материалов. Изменились традиционные площади жилых и подсобных помещений, величина потолков, проемов окон и дверей, оформление подвала, чердака и крыши, устройство двора, забора, ворот, сада. Городской жилой фонд Дагестана все больше распадается на два сектора – многоквартирные дома и индивидуальные домостроения. Индивидуальные жилища в советские времена, как рассказывает профессор, возводились в основном из бутового камня, кирпича и самана, масштабы индивидуального домостроения ограничивались государством. Площадь предоставляемого земельного участка составляла в основном 5-6 соток, жилище ограничивалось двумя этажами. Сейчас дагестанцы стараются использовать самые современные технологии, строительные и отделочные материалы, не ограничивая себя в этажности, основное внимание уделяется комфорту и соображениям престижа. «Происходящие на протяжении последних 30 лет изменения в строительных материалах, технологии и методах строительства, погоня за комфортом, ориентация на лучшие мировые строительные и отделочные образцы в жилище приводят к унификации и утере большинства элементов традиционного дагестанского жилища», – подчеркивает Руслан Сефербеков.  Но частичная утеря не подразумевает отказ от национального, историк объясняет, что современное индивидуальное строительство города и села все-таки идет по линии сочетания в жилище национальной архитектуры и удобств городской жизни.  Исследование профессора кафедры всеобщей истории ДГУ Руслана Сефербекова было представлено на VIII-ой Международной научной конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа» Института социальных исследований Ингушского государственного университета в Магасе (Ингушетия).

 

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