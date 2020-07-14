3 уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане

«Прокуратура Дагестана провела проверку исполнения земельного законодательства, в результате которой установлено, что 3 земельных участка, расположенных в районе путепровода по ул. Аэропортовское шоссе г. Махачкалы, общей площадью 2,2 тыс. кв.м., кадастровой стоимостью более 25 млн рублей, поставлены на кадастровый учет на основании поддельных документов», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. По полученным сведениям, начаты и расследуются три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и чч. 1, 3 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов). В Кировский районный суд г. Махачкалы направлены исковые заявления об изъятии земельных участков из чужого незаконного владения и возврата их в муниципальную собственность.