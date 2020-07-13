Житель Махачкалы скончался от интоксикации

11 июля в Махачкале от интоксикации скончался 33-летний молодой человек. По факту случившегося в различных группах социальной сети Инстаграм стали появляться необоснованные обвинительные заявления в адрес сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе ГУ МВД Дагестана показали хронологию событий и рассказали, что произошло на самом деле.

«9 июля в 23:13 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в приемном покое 2 городской больницы Махачкалы буянит гражданин, наряд ППС выехал на место. В помещении приемного покоя находился 33-летний мужчина в состоянии опьянения, на контакт не шел, зрачки глаз были расширены. Со слов врачей и охраны медучреждения, гражданин конфликтовал с охранниками, а во время доставления напал на сотрудников скорой помощи. Мужчина ни на что не реагировал и в присутствии полицейских», – передает собеседник информагентства.

По словам фельдшера бригады скорой помощи, мужчина находился в невменяемом состоянии на улице Нахимова 24, и медики доставили его во 2 городскую больницу.

Источник поясняет, что в 23:23 молодой человек был доставлен в отдел полиции по Советскому району. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). А 10 июля в 01:11 он пришел в себя и покинул здание райотдела.

«11 июля в 15 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что молодой человек скончался. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала интоксикация. Никаких нарушений со стороны сотрудников полиции допущено не было. Руководство республиканского МВД придерживается довольно строгой позиции в этом вопросе», – подытожили в ведомстве.